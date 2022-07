Uomini e Donne | amata ex corteggiatrice è diventata mamma | la piccola è nata ieri sera!

Leggi su isaechia

(Di sabato 30 luglio 2022) Non c’è cosa più bella al mondo che festeggiare il proprio compleanno tenendo tra le braccia, il regalo più bello: tua figlia! Un’amatissima exdiha infatti partorito la sua primogenita poche ore prima di compiere gli anni. Stiamo parlando di Cecilia Zagarrigo! L’ex volto del dating show ha dato alla luce laMia. L’annuncio è arrivato direttamente dalla donna, attraverso un dolcissimo post: Ho ricevuto il regalo di compleanno più bello della mia vita ? Benvenuta al mondo Mia.. ??oggi non poteva festeggiare in un modo più bello ? #primocompleannoda#laMIAbambina View this post on Instagram A post shared by Cecilia Zagarrigo ? (@cecilia zagarrigo) L'articolo proviene da Isa e Chia.