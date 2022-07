Per chi vuole rinfrescare gli occhi e la testa (Di sabato 30 luglio 2022) I SOLITI IGNOTIGenere: Capolavoro giallo-comicoRegia: Mario Monicelli. Con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvadori, Claudia Cardinale, Carla Gravina. Rai3, 30 luglio ore 15.05 Capannelle, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni in “I soliti ignoti” (foto Contrasto). Leggi anche › Vittorio Gassman, 20 anni fa la scomparsa: tutti i grandi amori del “Mattatore” del cinema italiano Nonostante i tanti proclami, il cinema sembra essere in vacanza e così dobbiamo far ricorso ancora una volta alla televisione che ci regala su Rai3 l’antidoto migliore al caldo di questa estate opprimente permettendoci di (ri)vedere I soliti ignoti. Per gli smemorati o i distratti basta dire che la commedia all’italiana è nata con questo film, storia di cinque poveracci (con ... Leggi su iodonna (Di sabato 30 luglio 2022) I SOLITI IGNOTIGenere: Capolavoro giallo-comicoRegia: Mario Monicelli. Con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Renato Salvadori, Claudia Cardinale, Carla Gravina. Rai3, 30 luglio ore 15.05 Capannelle, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni in “I soliti ignoti” (foto Contrasto). Leggi anche › Vittorio Gassman, 20 anni fa la scomparsa: tutti i grandi amori del “Mattatore” del cinema italiano Nonostante i tanti proclami, il cinema sembra essere in vacanza e così dobbiamo far ricorso ancora una volta alla televisione che ci regala su Rai3 l’antidoto migliore al caldo di questa estate opprimente permettendoci di (ri)vedere I soliti ignoti. Per gli smemorati o i distratti basta dire che la commedia all’italiana è nata con questo film, storia di cinque poveracci (con ...

