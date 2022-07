Papa Francesco ai politici: serve “responsabilità civica” (Di sabato 30 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “responsabilità. responsabilità civica…” è l’appello che ha rivolto Papa Francesco alle forze politiche in Italia rispondendo a una domanda sulla crisi di governo e le elezioni anticipate, sul volo di rientro dal Canada. “Prima di tutto io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana. Secondo: Nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. È stato presidente della Banca (Centrale Europea). Ha fatto una buona carriera. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l’Italia in questo secolo? Lui mi ha detto 20. Questa è la mia risposta”, ha aggiunto il pontefice parlando del premier, scrive Vatican News. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 30 luglio 2022) CITTA’ DEL VATICANO – “…” è l’appello che ha rivoltoalle forze politiche in Italia rispondendo a una domanda sulla crisi di governo e le elezioni anticipate, sul volo di rientro dal Canada. “Prima di tutto io non voglio immischiarmi nella politica interna italiana. Secondo: Nessuno può dire che il presidente Draghi non fosse un uomo di alta qualità internazionale. È stato presidente della Banca (Centrale Europea). Ha fatto una buona carriera. Io ho fatto una domanda soltanto a uno dei miei collaboratori: dimmi, quanti governi ha avuto l’Italia in questo secolo? Lui mi ha detto 20. Questa è la mia risposta”, ha aggiunto il pontefice parlando del premier, scrive Vatican News. L'articolo L'Opinionista.

