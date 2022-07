LIVE – Sinner-Agamenone 6-1 5-2 | semifinale Atp Umago 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 30 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il penultimo atto del torneo Atp 250 di. Derby inedito tra l’altoatesino, alla primastagionale, ed il qualificato italo-argentino, alla primadella carriera alla seconda partecipazione nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore. I pronostici sono tutti dalla parte di Jannik, che ha ben impressionato nel corso delle sue prime due uscite sul rosso croato. Impossibile però dare Franco totalmente per spacciato. Durante la settimana, infatti, ha perennemente ribaltato il pronostico. Sorprendenti soprattutto i due successi ottenuti rispettivamente contro il serbo Djere e l’argentino Baez, dove in entrambi i casi è riuscito ...

quello fra Jannik (n. 10 ATP) e l'altra sorpresa del torneo croato, Franco Agamenone (n. 136), che si trovano di fronte per la prima volta. Sabato di tennis all'insegna dei colori azzurri all'Atp 250 di Umago con tre italiani impegnati in semifinale: si parte alle 17.30 con Alcaraz-Zeppieri, non prima delle 20 il derby tra Jannik Sinner e ... Per la prima volta dal 1987 tre italiani giocano le semifinali dello stesso torneo ATP. Adesso in campo Giulio Zeppieri contro Carlos Alcaraz, n. 1 del seeding; a seguire il derby tra Jannik Sinner e ...