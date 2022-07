In auto con fucile a canne mozze e una pistola: due persone arrestate (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con l’accusa di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni la Squadra Mobile di Benevento ha arrestato, due pregiudicati del posto, Paolo Ciotti, 41 anni e Marco Intorcia, 33 anni. Mentre erano a bordo di una Smart e all’interno però presenti delle armi, i due uomini si sono accorti dell’arrivo degli agenti, hanno abbandonato l’auto e hanno gettato le armi tentando la fuga a piedi. Ma ciò ha soltanto insospettito gli agenti che hanno bloccato i due tra viale dell’Università e via Colonnette e hanno recuperato un fucile a canne mozze con sei cartucce e una pistola 7.65 con un colpo in canna. Intorcia nel tentativo di fuggire è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale, con un ‘autoambulanza e trasportato al San Pio ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 30 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Con l’accusa di porto e detenzione abusiva di armi e munizioni la Squadra Mobile di Benevento ha arrestato, due pregiudicati del posto, Paolo Ciotti, 41 anni e Marco Intorcia, 33 anni. Mentre erano a bordo di una Smart e all’interno però presenti delle armi, i due uomini si sono accorti dell’arrivo degli agenti, hanno abbandonato l’e hanno gettato le armi tentando la fuga a piedi. Ma ciò ha soltanto insospettito gli agenti che hanno bloccato i due tra viale dell’Università e via Colonnette e hanno recuperato uncon sei cartucce e una7.65 con un colpo in canna. Intorcia nel tentativo di fuggire è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in ospedale, con un ‘ambulanza e trasportato al San Pio ...

