Game of Death | la recensione | splatter senza freni con un gioco da tavolo che reclama litri di sangue

La recensione di Game of Death: grazie all'uscita Midnight Factory riscopriamo questo horror splatter canadese nel quale un gioco da tavolo reclama un largo tributo di sangue. Era stato presentato nel 2017 al Torino Film Festival, per poi scivolare fuori dai radar. Adesso, grazie all'uscita in homevideo targata Midnight Factory, la collana di Koch Media, abbiamo potuto riscoprire questo horror splatter diretto dai canadesi Sebastien Landry e Laurence Morais-Lagace. Come vedremo nella recensione di Game of Death, il film è dotato di un certo coraggio e, nonostante alcune ingenuità, farà sicuramente la gioia degli amanti del genere spinto, quello del gore a tinte forti dove non si ...

