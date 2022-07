Cesare Casadei, chi è il 19enne che il Chelsea vuole strappare all’Inter (Di sabato 30 luglio 2022) A Milano c’è un gioiellino che sta calamitando le attenzioni di diversi club sul calciomercato. Si tratta di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter che, nelle intenzioni dei nerazzurri, sarebbe dovuto fine in prestito al Torino nell’affare Bremer (prima che la Juventus piombasse sul brasiliano). Adesso che la pista per l’ex centrale granata è sfumata, il club di Suning sarebbe ben contento di trattenere il giovane talento per farlo crescere insieme a Inzaghi e ai giocatori della prima squadra. Le doti di Casadei però ormai non sono un segreto e per questo, negli ultimi giorni di luglio, il nome del ragazzo ha iniziato a stuzzicare le fantasie del Chelsea. I Blues sono convinti di voler investire sul ragazzo – che non ha ancora esordito in Serie A – e hanno presentato un’offerta da quasi ... Leggi su open.online (Di sabato 30 luglio 2022) A Milano c’è un gioiellino che sta calamitando le attenzioni di diversi club sul calciomercato. Si tratta di, centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Inter che, nelle intenzioni dei nerazzurri, sarebbe dovuto fine in prestito al Torino nell’affare Bremer (prima che la Juventus piombasse sul brasiliano). Adesso che la pista per l’ex centrale granata è sfumata, il club di Suning sarebbe ben contento di trattenere il giovane talento per farlo crescere insieme a Inzaghi e ai giocatori della prima squadra. Le doti diperò ormai non sono un segreto e per questo, negli ultimi giorni di luglio, il nome del ragazzo ha iniziato a stuzzicare le fantasie del. I Blues sono convinti di voler investire sul ragazzo – che non ha ancora esordito in Serie A – e hanno presentato un’offerta da quasi ...

