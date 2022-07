Baseball | Serie A 2022 | pochi scossoni nel sabato della Poule Scudetto

(Di sabato 30 luglio 2022) Siamo ormai quasi alla conclusioneseconda fase del campionato italiano: dopo questa, saranno ancora due le giornate che ci divideranno dal conoscere gli esiti che varranno posti fondamentali nel prosieguostagione. Andiamo a scoprire quanto accaduto oggi. San Marino perde la seconda gara del confronto con il Nettuno 1945, con i due punti decisivi che arrivano nel terzo inning. La replica, potente, arriva più tardi: 10-2, che era 1-2 primasesta ripresa. Qui i sammarinesi piazzano nove punti in tutti i modi possibili e immaginabili, ribaltando completamente la situazione.: ancora una vittoria per San Marino, Fortitudo e Parma. Ok Grosseto Ancora nel gruppo A Parma vince due volte su Collecchio. Nella prima gara odierna c’è un decisivo quinto ...

Nettuno vince 2-0 gara2 e pareggia momentaneamente la serie. Nella partita del sabato pomeriggio i Titani non trovano le giuste contromisure a Federico Pecci e non riescono a segnare punti nei sette attacchi.