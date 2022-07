ATP Umago 2022, Carlos Alcaraz: “Bellissimo essere in Finale, vedremo poi come va la caviglia” (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo quasi tre ore di gioco Carlos Alcaraz (n.5 del mondo) si è imposto nella semiFinale dell’ATP di Umago (Croazia) contro uno splendido Giulio Zeppieri (n.168 del mondo). Il nativo di Latina si è reso protagonista di un magnifico incontro, perso per 7-5 4-6 6-3. Una partita per larghi tratti spettacolare ed equilibrata nella quale Alcaraz ha dovuto estrarre il proprio miglior tennis, procurandosi anche una distorsione alla caviglia nel corso del secondo parziale. Zeppieri, nello stesso tempo, è stato affossato dai crampi, dopo aver recuperato ben due break di ritardo nel terzo parziale. Si tratta quindi della settima Finale al livello ATP per l’iberico, estremamente contento di essersi confermato in questo torneo che seppe vincere l’anno passato. ATP ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Dopo quasi tre ore di gioco(n.5 del mondo) si è imposto nella semidell’ATP di(Croazia) contro uno splendido Giulio Zeppieri (n.168 del mondo). Il nativo di Latina si è reso protagonista di un magnifico incontro, perso per 7-5 4-6 6-3. Una partita per larghi tratti spettacolare ed equilibrata nella qualeha dovuto estrarre il proprio miglior tennis, procurandosi anche una distorsione allanel corso del secondo parziale. Zeppieri, nello stesso tempo, è stato affossato dai crampi, dopo aver recuperato ben due break di ritardo nel terzo parziale. Si tratta quindi della settimaal livello ATP per l’iberico, estremamente contento di essersi confermato in questo torneo che seppe vincere l’anno passato. ATP ...

