Nel teaser di Oppenheimer Christopher Nolan torna al bianco e nero dopo 24 anni (Di venerdì 29 luglio 2022) È finalmente arrivato il primo teaser di Oppenheimer, la prossima opera di Christopher Nolan. La clip offre agli spettatori un primo sguardo su Cillian Murphy nei panni del fisico che ha contribuito alla creazione della bomba atomica. In Dunkirk del 2017, Nolan ha unito tre linee temporali distinte in una storia vertiginosa di sopravvivenza ed eroismo durante la Battaglia di Francia, e questa anticipazione di Oppenheimer ruota in modo simile intorno al conto alla rovescia verso un momento infame della storia. Il tempo che manca alla detonazione della bomba è elencato sullo schermo in uno dei fotogrammi iniziali, e rivisitato in una toccante inquadratura finale di Oppenheimer perseguitato dalla stampa, con la didascalia "Il mondo cambia per sempre"

