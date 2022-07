Meghan Markle, l’assurda richiesta ad Harry ora viene alla luce e i sudditi non avranno pietà (Di venerdì 29 luglio 2022) Meghan Meghan è di nuovo al centro della cronaca rosa e stavolta a causa di quello che avrebbe chiesto di fare al marito Harry. Non si spengono i riflettori sulla coppia reale del momento, che continua ancora una volta a far discutere. Le indiscrezioni su di loro non si placano, nonostante siano ritornati A Los L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 29 luglio 2022)è di nuovo al centro della cronaca rosa e stavolta a causa di quello che avrebbe chiesto di fare al marito. Non si spengono i riflettori sulla coppia reale del momento, che continua ancora una volta a far discutere. Le indiscrezioni su di loro non si placano, nonostante siano ritornati A Los L'articolo NewNotizie.it.

