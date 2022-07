LIVE Cecchinato-Agamenone | ATP Umago in DIRETTA | tra pochi minuti via al derby azzurro che vale le semifinali

apeindiana : RT @federtennis: Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic Umag ????… - federtennis : Pronti a sostenere i nostri italiani?! ?? Varsavia ???? - LIVE alle 13 circa su @SuperTennisTv #Paolini ?? Golubic U… - EHEAAOO : RT @toMMilanello: ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs #Agamenone; a… - toMMilanello : ?????? A #Umago ci sono i quarti di finale. E c’è tantissima Italia. Alle 16:00 apre il derby #Cecchinato vs… - infoitsport : LIVE Musetti-Cecchinato 4-6 3-6, ATP Umago in DIRETTA -

...SINNER - CARBALLES BAENA (29 LUGLIO) Goran Ivanisevic Stadion Dalle 16.00 (Q) MarcoVS (... SuperTennisTV DIRETTA STREAMING - SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX DIRETTATESTUALE - OA ......Dalle 16.00 (Q) MarcoVS (Q) Franco Agamenone DIRETTA TV - Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 18.00), SuperTennisTV DIRETTA STREAMING - SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX DIRETTA...AGAMENNONE CECCHINATO STREAMING GRATIS – Venerdì 29 luglio andranno in scena i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Tante le sfide in programma, ma un occhio di riguardo per noi italiani deve ...C’è davvero tanta Italia in campo nella giornata riservata ai quarti di finale al “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di ...