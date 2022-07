Cosa succede quando una mucca cade nella piscina di una villa? (Di venerdì 29 luglio 2022) Scenetta curiosa, e per fortuna finita bene, quella che si è presentata al proprietario di una villa a Porto Valtravaglia (Varese) il quale ha trovato una mucca all'interno della sua piscina. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) Scenetta curiosa, e per fortuna finita bene, quella che si è presentata al proprietario di unaa Porto Valtravaglia (Varese) il quale ha trovato unaall'interno della sua. L'...

amnestyitalia : Ecco cosa succede alle donne e alle ragazze in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere: ? Arresti e… - GiovaQuez : Salvini: 'Ho fatto una promessa a un amico che mi aveva detto: 'se succede una certa cosa mi prometti che ti tagli… - SiavoushF : @marifcinter Siamo al 29 agosto, arriva un'offerta soddisfacente per Skriniar cosa succede? L'Inter compromette l… - ChristianDaRo13 : RT @zjmwith1d: Non c'è niente di più triste di giudicare i rapporti idolo-fan perché nessuno può avere idea di cosa succede nella vita di o… - roselynisonfire : RT @zjmwith1d: Non c'è niente di più triste di giudicare i rapporti idolo-fan perché nessuno può avere idea di cosa succede nella vita di o… -