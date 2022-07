Calciomercato Cagliari, Puscas resta sempre un nome caldo (Di venerdì 29 luglio 2022) Archiviata un’altra amichevole, forse la più probante tra quelle giocate finora, il Cagliari ha compreso una volta di più quali reparti ancora è necessario sistemare. Si parla in primis dell’attacco: dopo l’arrivo di Lapadula, si cerca una terza punta e qualche alternativa per le fasce. Probabile poi che si possa puntare anche ad un centrocampista, visto che fin qui Viola non ha convinto a pieno. Andiamo dunque a vedere le ultime sul Calciomercato del Cagliari. Calciomercato Cagliari, per l’attacco è sempre vivo il nome di Puscas Strasburgo-Cagliari 1-2 (Crediti: Cagliari Calcio Twitter)George Puscas non è mai uscito dai radar del Cagliari, che lo hanno monitorato in modo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Archiviata un’altra amichevole, forse la più probante tra quelle giocate finora, ilha compreso una volta di più quali reparti ancora è necessario sistemare. Si parla in primis dell’attacco: dopo l’arrivo di Lapadula, si cerca una terza punta e qualche alternativa per le fasce. Probabile poi che si possa puntare anche ad un centrocampista, visto che fin qui Viola non ha convinto a pieno. Andiamo dunque a vedere le ultime suldel, per l’attacco èvivo ildiStrasburgo-1-2 (Crediti:Calcio Twitter)Georgenon è mai uscito dai radar del, che lo hanno monitorato in modo ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CagliariCalcio, @Joaopedrogalvao al @Fenerbahce: le cifre - CagliariNews24 : Calciomercato Cagliari, i rossoblù insistono con il Lecce per l’esterno Di Mariano: le ultime - serieB123 : SerieB Non solo Rog: scambio e altro addio per il Cagliari - karda70 : RT @psb_original: Cagliari, valutazioni su Tramoni e Pereiro: Liverani non convinto #SerieB - psb_original : Cagliari, valutazioni su Tramoni e Pereiro: Liverani non convinto #SerieB -