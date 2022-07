(Di venerdì 29 luglio 2022) Dunque, èta la certezza: è di Massimoil corpo carbonizzato ritrovato lo scorso 19 giugno in via Salaria, dopo un incidente. Ladirettamente dalle analisi disposte dalla Procura, e ha dato esito positivo. In altre parole, la comparazione dei campioni ritrovati sul luogo dell’incidente è risultatacon il materiale genetico prelevato dal fratello della vittima. La fine del giallo diDopo neanche due mesi il giallo che ruotava intorno all’identità del corpo ritrovato carbonizzato in seguito al sinistro stradale dello scorso giugno è terminato. Il broker vittima dell’incidente era accusato accusato di aver fatto scomparire il denaro investito da allenatori, procuratori sportivi, calciatori, medici, professionisti ed evasori ...

CorriereCitta : Bochicchio, arriva la conferma: il test del DNA è compatibile - zazoomblog : Massimo Bochicchio dal Dna arriva la conferma definitiva: è suo il corpo carbonizzato - #Massimo #Bochicchio… - ultimenews24 : (Adnkronos) - E' di Massimo Bochicchio il corpo trovato carbonizzato, dopo l'incidente in moto, avvenuto lo scorso… -

TGCOM

commenta Ora non ci sono più dubbi. La persona morta il 19 giugno a Roma, sulla via Salaria, in un incidente in moto è il broker Massimo: la confermadal test del Dna, il cui risultato è stato depositato dalla genetista che ha paragonato il profilo della vittima con quello del fratello. L'uomo era sotto processo a ...E' di Massimoil corpo trovato carbonizzato dopo l'i ncidente in moto avvenuto lo scorso 19 giugno su via Salaria a Roma. La confermadagli esami del Dna , disposti dalla Procura di ... Massimo Bochicchio, dal Dna arriva la conferma definitiva: è suo il corpo carbonizzato Chi aveva incontrato Bochicchio Con chi aveva avuto un confronto ... "I sette colli di Roma" a cura di Giuseppe Di Piazza. Arriva ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del mattino.Non ci sono più dubbi: l'uomo morto il 19 giugno a Roma, sulla via Salaria, in un incidente in moto è proprio l'ex broker dei vip, accusato di una maxi-frode ai danni di alcuni personaggi dello spetta ...