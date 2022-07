Vettel si ritira a fine stagione | ' Scelta difficile | ma voglio passare più tempo con la mia famiglia'

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastiandice stop. Il pilota tedesco dell'Aston Martin, per sei stagioni in Ferrari (fino al 2020) ha annunciato il suo ritiro dalle corse a. Quello in corso, quindi, sarà il ...

Sebastian Vettel dirò addio alla Formula 1
seb vettel si ritira dalla f1

..., proprio oggi, giovedì 28 luglio, ha aperto il suo profilo Instagram. Una decisione collegata al suo annuncio: il quattro volte campione del mondo, di fila, dal 2010 al 2013 sie saluta ...Sebastiandice stop. Il pilota tedesco dell'Aston Martin, per sei stagioni in Ferrari (fino al 2020) ha annunciato il suo ritiro dalle corse a fine stagione. Quello in corso, quindi, sarà il suo ultimo ...Il 4 volte iridato con la Red Bull, a lungo pilota anche della Ferrari, ed ora in forza alla Aston Martin ha annunciato la sua decisione su Instagram ...Sebastian Vettel appende il casco al chiodo: il pilota tedesco, insieme ad Aston Martin, annuncia ufficialmente il suo ritiro dalla Formula 1 a fine stagione ...