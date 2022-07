Usa | la 12enne ai legislatori | “Io | una bambina stuprata | dovrei far nascere un altro bambino?”

(Di giovedì 28 luglio 2022) I divieti di aborto sono atti di violenza contro il diritto umano fondamentale all’autonomia corporea. Basandosi su questa convinzione sacrosanta novanta persone, tra cui una ragazzina di 12 anni, mercoledì si sono espresse sulla legge restrittiva in materia di aborto della Virginia Occidentale durante l’udienza pubblica alla Camera. Il disegno di legge 302 è infatti in esame questa settimana: esso vieterebbe l’aborto in quasi tutti i casi, permettendo di perseguire i medici che lo praticano, e non prevederebbe eccezioni per le vittime di stupro o incesto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CNN (@cnn) “Daviolentatapartorire il figlio del mio stupratore?” Agli oratori e alle oratrici intervenuti sono stati concessi 45 secondi ciascuno. Molte donne hanno raccontato storie ...

