"Ora ve lo posso dire". Federica Panicucci costretta a parlare dopo le brutte voci sul compagno

Finalmente è stata fatta chiarezza sul rapporto tra Federica Panicucci e Marco Bacini. Ed è stata proprio la conduttrice televisiva a venire allo scoperto e a informare i suoi fan di quanto sta accadendo nella coppia. Infatti, nelle ultime settimane sono circolate diverse voci su una presunta crisi o addirittura rottura tra i due. Il partner della presentatrice Mediaset è infatti stato assente nelle attività social della donna e subito c'era stata massima preoccupazione da parte dei fan. Adesso, forse proprio perché stava leggendo indiscrezioni su indiscrezioni, Federica Panicucci ha chiuso il cerchio dicendo tutto su di lei e Marco Bacini. Intanto, Federica è stata criticata nelle ultime ore per una foto. Infatti, è distesa a bordo piscina e indossa un bikini blu. E tra i tanti ...

