LITFIBA: il tour di addio alle scene sabato 30 luglio a Majano (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un primo strepitoso fine settimana, il Festival di Majano attende un evento destinato a rimanere nella storia. sabato 30 luglio la rassegna ospiterà infatti “L’Ultimo Girone”, il tour di addio alle scene dei LITFIBA, band che ha fatto la storia del rock italiano degli ultimi 40 anni con oltre 10 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti tenuti in Italia, Europa e nel mondo. Un addio che non poteva non passare da Majano, luogo diventato nei decenni una seconda casa per Piero, Ghigo e compagni, tanto da parteciparvi svariate volte, con tournée di successo clamoroso, tra cui “El Diablo tour” (1991), “Terremoto tour” (1993), “Essere o Sembrare ... Leggi su udine20 (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo un primo strepitoso fine settimana, il Festival diattende un evento destinato a rimanere nella storia.30la rassegna ospiterà infatti “L’Ultimo Girone”, ildidei, band che ha fatto la storia del rock italiano degli ultimi 40 anni con oltre 10 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti tenuti in Italia, Europa e nel mondo. Unche non poteva non passare da, luogo diventato nei decenni una seconda casa per Piero, Ghigo e compagni, tanto da parteciparvi svariate volte, connée di successo clamoroso, tra cui “El Diablo” (1991), “Terremoto” (1993), “Essere o Sembrare ...

