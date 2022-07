Incidente sulla Colombo, scontro tra due auto (Di giovedì 28 luglio 2022) : conducenti estratti dalle lamiere. Nello scontro sono rimaste ferite due persone. Nessuno dei due in pericolo di vita. L’Incidente nella notte tra il 27 e il 28 luglio sulla Cristoforo Colombo, dove due auto si sono scontrate al semaforo con via della Villa di Plinio, in direzione Roma. Il conducente di un’alfa Romeo è stato ricoverato al Sant’Eugenio. Una donna alla guida dell’altra vettura, una Smart, è all’ospedale Grassi di Ostia. Nono sono in pericolo di vita. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022) : conducenti estratti dalle lamiere. Nellosono rimaste ferite due persone. Nessuno dei due in pericolo di vita. L’nella notte tra il 27 e il 28 luglioCristoforo, dove duesi sono scontrate al semaforo con via della Villa di Plinio, in direzione Roma. Il conducente di un’alfa Romeo è stato ricoverato al Sant’Eugenio. Una donna alla guida dell’altra vettura, una Smart, è all’ospedale Grassi di Ostia. Nono sono in pericolo di vita. L'articolo proviene da Italia Sera.

