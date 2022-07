Asl Roma 3, AssoTutela: “Per gli ambulatori si usi il Forlanini” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ci ha molto sorpreso l’avviso pubblicato sul sito della Asl Roma 3, di indagine immobiliare per la ricerca di uno stabile nel territorio di competenza della Asl da destinare a uffici e ambulatori. ? evidente che la direzione aziendale ha scartato a priori la possibilità di utilizzare alcuni locali dell’ospedale Forlanini, ricadente nel territorio, chiuso dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti il 30 giugno 2015 e, a tutt’oggi rimasto, inutilizzato”. Lo dichiara il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato che spiega: “Il grande complesso, mandato in malora proprio da coloro che ne hanno decretato la chiusura, ovvero la Regione, necessiterebbe di un accurato restauro in tutte le sue componenti ma il corpo centrale dell’edificio potrebbe essere utilizzato in tempi abbastanza ravvicinati, considerato che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ci ha molto sorpreso l’avviso pubblicato sul sito della Asl3, di indagine immobiliare per la ricerca di uno stabile nel territorio di competenza della Asl da destinare a uffici e. ? evidente che la direzione aziendale ha scartato a priori la possibilità di utilizzare alcuni locali dell’ospedale, ricadente nel territorio, chiuso dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti il 30 giugno 2015 e, a tutt’oggi rimasto, inutilizzato”. Lo dichiara il presidente diMichel Emi Maritato che spiega: “Il grande complesso, mandato in malora proprio da coloro che ne hanno decretato la chiusura, ovvero la Regione, necessiterebbe di un accurato restauro in tutte le sue componenti ma il corpo centrale dell’edificio potrebbe essere utilizzato in tempi abbastanza ravvicinati, considerato che ...

