Alessandro Siani arriva a sorpresa al SummerFest per rendere omaggio a Luciano De Crescenzo

Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nel mezzo della serata speciale in onore di quell'uomo d'amore che era Luciano De Crescenzo, ieri sera al Palazzo Reale SummerFest, dove erano presenti alcuni dei suoi amici più cari, si è aggiunto inaspettatamente anche Alessandro Siani. Sul palco del Giardino Romantico, in compagnia di Pino Strabioli, sono saliti Marisa Laurito, il sociologo Domenico De Masi e Benedetto Casillo, compagno di esperienze cinematografiche come "Così parlò Bellavista", che ha ricordato di come Alessandro Siani sia stato l'unico che ha avuto la sensibilità di produrre la versione teatrale del film e del libro del filosofo napoletano, con Geppy Gleieijeses. Ed è stato proprio in quel momento che è arrivato Siani, accolto ...

