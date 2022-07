Juventus, Ihattaren è “sparito”: Ajax preoccupata (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Lasciatemi essere chiaro che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità». Così ha parlato il direttore tecnico dell’Ajax Gerry Hamstra, a Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) «Lasciatemi essere chiaro che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità». Così ha parlato il direttore tecnico dell’Gerry Hamstra, a Calcio e Finanza.

