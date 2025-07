Giovanna Civitillo fuori da È sempre mezzogiorno | da chi sarà sostituita

Giovanna Civitillo, volto noto di "È sempre mezzogiorno", si trova improvvisamente fuori dal programma Rai 1 condotto da Antonella Clerici, scatenando un vero e proprio terremoto mediatico. Ma cosa ha portato a questa decisione inattesa? Dietro le quinte si nasconde molto più di quanto sembri, e le domande sul suo futuro sono ancora senza risposta. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il destino della showgirl e chi la sostituirà al timone.

News tv. – Perché Giovanna Civitillo è stata esclusa da "È Sempre Mezzogiorno"? Il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è al centro di un piccolo terremoto mediatico, e il motivo non riguarda certo le ricette del giorno o i nuovi cuochi in arrivo. Al contrario, è l'assenza della moglie di Amadeus a far parlare. Ma cosa si cela dietro questa decisione apparentemente improvvisa? . Secondo alcune indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, Giovanna Civitillo sarebbe stata rimossa non per ordinarie scelte editoriali, ma come parte di una strategia più ampia dei vertici Rai.