Pronostico Real Madrid-Borussia Dortmund | non ci riesce da oltre dieci anni

Il Real Madrid cerca da oltre dieci anni di superare il Borussia Dortmund in un match importante, e questa volta i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 rappresentano l’occasione perfetta. Sabato alle 22:00, i Blancos affrontano i gialloneri in una sfida carica di emozioni, con formazioni pronte a dare il massimo. Chi uscirà vittorioso? Ecco il nostro pronostico e le ultime previsioni sulla partita!

Real Madrid-Borussia Dortmund è una partita valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 22:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Una prestazione non brillante ma efficace martedì scorso ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per i quarti del Mondiale per Club, dove se la vedrà con il Borussia Dortmund nella riedizione della finale della Champions League 2024. (Ansa) – Ilveggente.it I Blancos, dicevamo, si sono imposti 1-0 sulla Juventus grazie ad un gran secondo tempo: dopo aver faticato nel primo e rischiando pure di subire gol, la squadra di Xabi Alonso è salita in cattedra mettendo a ferro e fuoco la difesa bianconera e sbloccando il match con un potente colpo di testa del canterano Gonzalo Garcia – capocannoniere finora con 3 reti – bravo ad intercettare un cross dell’ex Liverpool Alexander-Arnold, che ha in parte riscattato le prestazioni deludenti nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it