Perché le Nothing Headphone 1 suonano bene per qualcuno e male per altri Hanno un problema

Le Nothing Headphone 1 offrono un’esperienza sonora sorprendente, ma il loro funzionamento può variare da persona a persona. Dopo un’attenta analisi, abbiamo scoperto che la posizione dei microfoni per la cancellazione del rumore è il vero punto critico: una scelta infelice che rende le cuffie imprevedibili e con risultati diversi, a seconda della forma e della posizione della testa. Ma c’è speranza di miglioramenti…

Dopo una attenta analisi siamo giunti alla conclusione che la posizione dei microfoni per la cancellazione del rumore è infelice. E questo rende le cuffie imprevedibili: a seconda della testa suonano diverse.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Perché le Nothing Headphone (1) suonano bene per qualcuno e male per altri. Hanno un problema

In questa notizia si parla di: suonano - nothing - headphone - bene

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Perché le Nothing Headphone (1) suonano bene per qualcuno e male per altri. Hanno un problema; Nothing Headphone (1), la recensione delle cuffie over-ear di Nothing; Nothing Headphone 1, la prova: un paio di cuffie per tornare negli Anni ‘80.

Nothing Headphone 1, la prova: un paio di cuffie per tornare negli Anni ‘80 - Suonano bene, la cancellazione del rumore è parecchio efficace e hanno un design originale che strizza l’occhio alla nostalgia: la nostra prova delle prime ... ilsecoloxix.it scrive

Recensione Nothing Headphone (1): con forte identità, sound deciso e prezzo adeguato, hanno qualcosa da dire - ear dal design distintivo, con un suono curato da KEF, controlli fisici intuitivi e un’esperienza d’uso sorprendentemente matura. Come scrive tuttotech.net