Il dt Cianni disegna la nuova squadra Domizi può venire alla Recanatese Melchiorri? Sarà un valore aggiunto

Il mix di esperienza e innovazione caratterizza la rinascita della Recanatese, guidata dal DT Cianni, che ha disegnato una squadra capace di sorprendere. Con l’arrivo di Domizi PU242 e Melchiorri, il club si arricchisce di valori e talento, pronti a fare la differenza sul campo. Questo nuovo inizio segna una svolta importante, un passo deciso verso ambizioni sempre più alte. E ora, il futuro si prospetta davvero brillante…

Se consideriamo il suo "cursus honorum" Josè Cianni (foto) farebbe parte della vecchia guardia ma, onestamente, il dt della Recanatese ha definito il suo particolare momento nel club giallorosso come un "nuovo inizio", visti i saluti di metà maggio che suonavano come un congedo. Allora fu una scelta in linea con le dimissioni in massa del vecchio CdA, ma nelle successive settimane si è resettato tutto, pur nella continuità , con un nuovo presidente definito "esuberante, voglioso ed estremamente intelligente". Scelto l'allenatore, con tutte le responsabilità del caso, da ieri è tempo di mercato visto che i contatti sin qui intercorsi non potevano che essere interlocutori mentre ora, con il budget ormai acclarato si deve passare alla concretezza.

DT Cianni designs the new team. Domizi can come to Recanatese. Melchiorri? He will be an added value.

