Dopo la borsa Mattia Bellucci è arrivato a Wimbledon con il pezzo più iconico di CP Company

Mattia Bellucci è la nuova promessa del tennis italiano? Forse sì, forse no, forse ancora troppo presto per dirlo e non tocca a noi in questa sede. Di certo in questi giorni sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon ci sta regalando non poche emozioni. E non solo dentro il campo – è arrivato al terzo turno dello slam inglese battendo con determinazione prima Crawford e poi con una volée che è già entrata nella storia il numero 25 del ranking mondiale Lehecka – ma anche fuori grazie a uno stile che è la massima espressione di una personalità forte, audace e ribelle al contempo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it