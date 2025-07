Wimbledon oggi Bellucci e Darderi nel terzo turno | orari e come vederli in tv

Oggi a Wimbledon, Mattia Bellucci e Luciano Darderi scaldano i motori nel terzo turno del singolare maschile, sfidando le emozioni e la storia del prestigioso torneo londinese. Con partite trasmesse in diretta tv e streaming, gli appassionati italiani avranno la possibilitĂ di seguire ogni colpo di questi talenti azzurri mentre cercano un pass per gli ottavi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del tennis e del movimento sportivo nazionale.

(Adnkronos) – Mattia Bellucci e Luciano Darderi in campo oggi, 4 luglio 2025, per il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, in 2 match trasmessi in diretta tv e streaming. I due azzurri vanno a caccia di un posto negli ottavi di finale nel tabellone del torneo londinese. Bellucci, numero 73 del ranking Atp,

Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista: oggi in campo Bellucci e Darderi, è caccia a un altro record - Sono sei gli azzurri ancora in gara dopo le prime due partite all’All England Club: un risultato mai raggiunto prima nella storia del tennis italiano. Da ilfattoquotidiano.it