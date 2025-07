Viva l’amore | Marco Mengoni benedice la proposta di matrimonio allo Stadio Olimpico di Roma – VIDEO

Il tour negli stadi di Marco Mengoni continua a emozionare il pubblico italiano, e la suggestiva proposta di matrimonio all’Olimpico di Roma ha reso questa serata ancora più memorabile. Con oltre 500mila biglietti venduti e successi in quasi tutte le date, Mengoni non solo incanta con la sua musica, ma anche con momenti di pura emozione. Un evento che resterà impresso nella memoria di tutti, dimostrando ancora una volta il potere della musica di unire i cuori.

Prosegue il tour negli stadi di Marco Mengoni. Durante lo show all’Olimpico di Roma, l’artista si è accorto di un “movimento” sospetto sotto il palco. Si stava consumando una vera e propria proposta di matrimonio. Il tour Marco Mengoni negli stadi 2025 ha messo a segno oltre 500mila biglietti venduti per 12 live di cui 9 hanno registrato il tutto esaurito. Il tour toccherà gli stadi con il sold out registrato per le date Torino, le due date di Bologna, oltre al tutto esaurito dei concerti di Lignano, Napoli e Bari, insieme alla prima data di Milano, e la seconda data di Messina. Il cantautore ha dato il via al suo tour allo Stadio Diego Armando Maradona davanti a 45mila persone ed è atteso in autunno con un tour che lo porterà nei grandi spazi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it