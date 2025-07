Il nuovo poliambulatorio Habilita nel cuore di Brembate Sopra

Habilita amplia i suoi orizzonti nel cuore di Brembate Sopra con l’apertura del nuovo Habilita Medical in piazza Giovanni Paolo 53. Questo moderno poliambulatorio specialistico rappresenta un importante punto di riferimento per il territorio bergamasco, offrendo servizi di alta qualità e accesso rapido a numerose discipline mediche. Un presidio pensato per rispondere alle esigenze di salute di tutta la comunità, garantendo eccellenza e professionalità in ogni visita.

Habilita amplia la sua presenza sul territorio bergamasco. È stato infatti recentemente inaugurato il nuovo Habilita Medical, il poliambulatorio specialistico di Brembate Sopra, in piazza Giovanni Paolo 53. Il gruppo sanitario bergamasco ha quindi messo a disposizione dell'utenza un nuovo importate servizio per tutto il territorio. All'interno della struttura gli utenti possono richiedere visite specialistiche nelle seguenti discipline: -Cardiologia -Chirurgia generale -Chirurgia vascolare – angiologia -Gastroenterologia – chirurgia ed endoscopia digestiva -Geriatria -Medicina fisica e riabilitazione -Neurologia -Odontoiatria -Ortopedia e traumatologia -Ostetricia e ginecologia Inoltre, nella struttura è attivo anche un Punto Prelievi convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, aperto dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 9,30.

