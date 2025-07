Arthur Juve tornerà alla Continassa ma solo di passaggio | due opzioni sul tavolo del brasiliano tutti gli aggiornamenti

Arthur Melo sta per tornare alla Continassa, ma il suo ritorno sembra essere solo di passaggio. Con due opzioni sul tavolo del brasiliano, l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori si concentra sulle prossime mosse. Dopo un prestito al Girona, Arthur si prepara a riprendere il suo cammino con la Juventus, ma il futuro appare ancora incerto. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti sul suo ruolo e le possibili destinazioni.

Arthur Juve, tornerà alla Continassa ma solo di passaggio: due opzioni sul tavolo del brasiliano, di seguito tutti gli aggiornamenti sul centrocampista. Arthur Melo è destinato a tornare alla Juve dopo il suo prestito al Girona, ma la sua permanenza a Torino sembra essere solo temporanea. Il centrocampista brasiliano, che ha giocato gli ultimi sei mesi con il club spagnolo, è pronto a fare ritorno nella città piemontese, ma, come riportato da Tuttosport, non rimarrà a lungo. Arthur è destinato a lasciare di nuovo la Juve in questa finestra di mercato, con due destinazioni principali che stanno prendendo forma: Girona e Betis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arthur Juve, tornerà alla Continassa ma solo di passaggio: due opzioni sul tavolo del brasiliano, tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: brasiliano - arthur - juve - tornerà

Arthur Bento si unisce a Modena Volley: nuovo talento brasiliano in arrivo - Da Brasile con passione e potenza, Arthur Bento si unisce a Modena Volley, portando energia e talento in casa gialloblù.

Wesley promosso all’esame Comolli: Juve, tutto sul possibile colpo mercato Il dg bianconero a Miami per vedere il match col Bayern: il Flamengo spara alto, ma il terzino vuole l’Europa Che Wesley França sapesse correre più veloce degli altri già si sapeva. S Vai su Facebook

Arthur, l'obiettivo per il futuro è chiaro: Juve, vediamo se...; No a Grecia e Turchia, Arthur resta alla Juve. Ma solo per 3 mesi...; Juve, Arthur in Brasile: piste per gennaio.