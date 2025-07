Non solo Beukema trattativa viva anche per Ndoye | inserito Zanoli

Il Napoli non si ferma e intensifica le proprie mosse sul mercato: oltre a Beukema, torna d’attualità la trattativa per Ndoye, con Zanoli inserito nella discussione. La squadra partenopea continua a coltivare ambizioni importanti, mantenendo viva una pista strategica in casa Bologna. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere gli sviluppi di questa interessante operazione di mercato, che potrebbe rafforzare ulteriormente il roster azzurro.

