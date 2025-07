Capuozzo | Fossi morto con la telecamera in mano Almerigo sarebbe stato il primo a rendermi onore…

Almerigo Grilz, il primo reporter italiano a perdere la vita in guerra dopo la Seconda guerra mondiale, ci ha insegnato il valore del giornalismo puro e coraggioso. La sua storia, ricostruita nel film "Albatross" di Giulio Base e interpretata da Giancarlo Giannini, ci ricorda che il vero onore sta nel raccontare la verità , anche quando costa la vita. Un tributo al coraggio di chi, come lui, ha messo la professione prima di tutto.

Giornalismo, nient’altro se non il giornalismo. Con il «rispetto» dovuto a chi non c’è più. Almerigo Grilz è caduto sul campo documentando le atrocità della guerra in Mozambico. Era il 1987 ed è stato il primo reporter italiano, dalla fine della Seconda guerra mondiale, a morire nel corso di un conflitto. Dopo un lungo oblio, il film Albatross  di Giulio Base ne ricostruisce la storia e le passioni. Ed è Giancarlo Giannini a interpretare Vito, personaggio di fantasia liberamente ispirato a un altro giornalista che di guerre ne ha raccontate parecchie, Toni Capuozzo. Anche lui figlio del Nordest, nonché presidente della giuria del Premio che ne porta il nome, si batte da anni affinché gli organi del giornalismo italiano riconoscano che Grilz è stato prima di tutto un «collega» e non soltanto l’uomo che da ragazzo ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Fronte della Gioventù. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it