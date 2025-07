Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-07-2025 ore 09 | 10

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità di Roma e Lazio del 04/07/2025 alle ore 09:10. Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla mobilità regionale, segnala diversi disagi: code sull'Aurelia, incidenti sulla Tiburtina e rallentamenti sulla A24. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per affrontare al meglio la giornata. La strada può essere imprevedibile, ma con le giuste informazioni, il vostro percorso diventa più sicuro e sereno.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente sull'Aurelia code tra raccordo anulare lo svincolo per via Aurelia Antica verso il centro un altro incidente sulla Tiburtina code altezza di via di Casal Bianco in direzione Raccordo Anulare e proprio sul cellulare proseguono le code in carreggiata interna tra Casilina e Appia sul tratto Urbano della A24 code tra raccordo e Portonaccio verso il centro sulla famiglia con te dalla raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria tra raccordo e Villa Spada tutto verso il centro più assoluto sulla Pontina si rallenta tra Castel Romano e Spinaceto verso Roma con entrata anche sul viadotto della Magliana altezza a via della Magliana per il trasporto ferroviario per lavori di manutenzione nella stazione di Roma Ostiense alcuni treni alta velocità Intercity Leonardo Express delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma Cesano fl5 Roma vecchia subiranno variazioni di orario e limitazioni di percorso la mobilità sarà garantita per il servizio Leonardo Express attraverso corse bus da Roma Termini a Fiumicino aeroporto e viceversa dalle 8 alle 11:30 circa previste corse bus anche sulla linea fl5 tra Ladispoli e Roma Termini e Roma Aurelia Roma Termini ed è tutto da Federico Ascani ad Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

