Ambasciatore Usa | ‘Italia non può avere Ministro degli Esteri migliore di Tajani’

In un’occasione di grande festa e collaborazione, il Ministro Tajani si è incontrato con l’Ambasciatore degli Stati Uniti a Villa Taverna, celebrando insieme il 4 luglio, la Festa dell’Indipendenza americana. Un momento di rafforzamento dei legami tra Italia e USA, che sottolinea l’importanza di partnership solide e di figure di spicco come Tajani, ritenuto da molti il miglior ministro degli Esteri possibile per l’Italia.

Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti.

