Premio Strega 2025 | il vincitore è L’Anniversario

I riflettori del Premio Strega 2025 si sono accesi ieri sera al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove Andrea Bajani ha conquistato il prestigioso riconoscimento con il suo emozionante romanzo "L'anniversario". Condotta da Pino Strabioli e trasmessa in diretta su Rai 3, questa serata ha celebrato l'eccellenza della narrativa italiana.

L'autore è Andrea Bajani. È andata in scena ieri sera, 3 luglio, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia lo spoglio della seconda e ultima votazione del Premio Strega. Alla fine ha vinto Andrea Bajani, con il romanzo L'anniversario (Feltrinelli), vincitore della LXXIX edizione. Il premio e? stato consegnato da Andrea D'Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento. La serata, condotta da Pino Strabioli, in diretta su Rai 3. Tra gli ospiti, Anna Foglietta ha recitato un monologo dedicato a Pasolini, in occasione del cinquantenario della sua scomparsa. Filippo Timi, accompagnato dai musicisti Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini, ha letto brani tratti dai libri in concorso.