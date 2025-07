Roma esplosione devastante in un distributore al Prenestino | almeno 21 feriti panico tra i residenti

Una violenta esplosione ha scosso questa mattina il quartiere Prenestino di Roma, al distributore di benzina in via dei Gordiani. Il boato, udito in tutta la città , ha provocato panico e fuga tra i residenti, lasciando sul posto almeno 21 feriti e una densa colonna di fumo nero che si solleva nel cielo. La scena è ancora sotto choc e le autorità sono al lavoro per chiarire le cause di questa tragedia.

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - distributore - prenestino

