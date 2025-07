Calciomercato Inter Eddie Salcedo non è più un giocatore nerazzurro

Novità di rilievo nel calciomercato dell’Inter: Eddie Salcedo non è più un giocatore nerazzurro. Dopo essere arrivato a Milano nel 2018, portando con sé grandi aspettative, l’attaccante italo-colombiano ha vissuto un percorso turbolento tra prestiti e incertezze. Ora il suo futuro si apre in nuove direzioni, segnando un capitolo importante nella storia recente del club. Scopriamo cosa riserva il prossimo passo per Salcedo e la squadra interista.

Novità importante nel calciomercato Inter, Eddie Salcedo non è un più un giocatore nerazzurro. L'attaccante italo colombiano era arrivato a Milano nel 2018 dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Genoa. Su di lui c'erano grandi speranze per il futuro. Tuttavia Salcedo è incappato in un infinito giro di prestiti

