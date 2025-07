Taglio corto tinta nutmeg | Emma Stone detta le regole dell’estate 2025

Emma Stone conquista l’estate 2025 con un look che fa parlare di sé: il suo taglio corto tinta Nutmeg, un pixie cut ormai cresciuto, è diventato il must-have della stagione. Elegante e fresco, questo hairstyle sfuma in una tonalità di rosso irresistibile, catturando l’attenzione del web e delle star. Scopri come ricreare anche tu questa tendenza e lasciarti ispirare dal fascino senza tempo di Emma.

C ’è sempre un ottimo motivo se Emma Stone riesce a far parlare di sé. E stavolta non si tratta di un nuovo ruolo da Oscar, ma di un taglio di capelli. Il suo pixie cut, ormai cresciuto. Che non a caso è diventato l’ossessione beauty dell’Estate 2025. Un mix perfetto di eleganza freschezza, nella sfumatura di rosso che fa impazzire il web. Emma Stone: il pixie cut agli Oscar 2025 si conferma un trend di stagione X L’hair look estivo di Emma Stone. L’attrice è apparsa alla première di Eddington a Los Angeles con un look che ha subito fatto il giro di Instagram.. Il taglio, che parte da una base corta e strutturata ma si ammorbidisce in lunghezze leggere intorno al viso, è la perfetta evoluzione del classico pixie. 🔗 Leggi su Iodonna.it