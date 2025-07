Incidente a un distributore di benzina | esplosione a Roma il boato sentito fino al centro Almeno dieci feriti

Un’esplosione devastante ha scosso il cuore di Roma questa mattina, coinvolgendo un distributore di benzina tra Prenestino e Malatesta. Il boato, seguito da fiamme e una colonna di fumo nero, ha generato paura e caos nel quartiere, lasciando almeno dieci feriti. La città si mobilita per gestire l’emergenza e ricostruire la sicurezza. La vicenda mette in evidenza la necessità di controlli più rigorosi e interventi immediati per prevenire tragedie simili in futuro.

Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere: paura nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, tra il quartiere Prenestino e Malatesta a Roma.

