Caserta detenuto del carcere di Santa Maria in visita all’ospedale prende a pugni il medico

Un episodio di inaudita violenza scuote Caserta: un detenuto in visita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano ha assalito un medico con un pugno durante un accertamento. Un gesto che solleva tante domande sulla sicurezza e il rispetto delle norme nei luoghi di cura, mettendo in evidenza le tensioni tra istituzioni penitenziarie e sanitarie. Ma cosa si cela dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Un episodio di violenza si è verificato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Un detenuto di 34 anni, identificato con le iniziali S.D.C. e attualmente recluso presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha aggredito un medico durante un accertamento maxillo-facciale.

In questa notizia si parla di: caserta - detenuto - ospedale - carcere

