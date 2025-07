Pozzuoli tra Rione Terra e Villa Avellino nuovi eventi per la VII edizione di Antichi Scenari

A Pozzuoli, tra il suggestivo Rione Terra e la pittoresca Villa Avellino, si prepara un weekend all'insegna di arte, cultura e tradizione con la VII edizione di “Antichi Scenari – Appuntamenti flegrei d’arte in movimento”. Un’occasione unica per immergersi nelle bellezze di questa affascinante città e scoprire nuovi eventi che renderanno il fine settimana indimenticabile. Non perdete l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza culturale!

A Pozzuoli tra Rione Terra e Villa Avellino si terrà un nuovo fine settimana di eventi per la VII edizione di “Antichi Scenari – Appuntamenti flegrei d’arte in movimento”. Prosegue la VII edizione di “?????????????? – appuntamenti flegrei d’arte in movimento”, la rassegna realizzata dall’amministrazione del Sindaco Manzoni e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura, Vicesindaco . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pozzuoli, tra Rione Terra e Villa Avellino nuovi eventi per la VII edizione di Antichi Scenari

In questa notizia si parla di: edizione - pozzuoli - rione - terra

AL RIONE TERRA DI POZZUOLI ARRIVA LA MUSICA DI “CANTA E VERNA” NELL’AMBITO DELLA VII EDIZIONE DI ANTICHI SCENARI –APPUNTAMENTI FLEGREI D’ARTE IN MOVIMENTO. Prosegue la VII edizione di “ – appuntame Vai su Facebook

Al Rione Terra di Pozzuoli (NA) arriva la musica di ‘Canta e Verna’; Canta e Verna al Rione Terra di Pozzuoli per Antichi Scenari; Al Rione Terra terza edizione del Pozzuoli Foto Fest.

Al Rione Terra di Pozzuoli (NA) arriva la musica di ‘Canta e Verna’ - Nell’ambito della VII edizione di ‘Antichi Scenari – Appuntamenti flegrei d’arte in movimento’ Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it scrive

Al Rione Terra terza edizione del "Pozzuoli Foto Fest" - RaiNews - Al Rione Terra terza edizione del "Pozzuoli Foto Fest" La rassegna, dal 6 al 15 giugno, sarà incentrata sul potere della fotografia di raccontare tra mostre, incontri, letture, talk e workshop. Lo riporta rainews.it