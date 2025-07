Gaza Hamas chiede garanzie per cessate il fuoco ma Israele intensifica gli attacchi | 100 morti in 24 ore

La tensions in Gaza raggiungono un punto critico: mentre Hamas chiede garanzie per un cessate il fuoco, Israele intensifica gli attacchi, provocando oltre 100 vittime in 24 ore. Donald Trump svela che entro un giorno potrebbe arrivare una risposta definitiva di Hamas sulla proposta di pace. La crisi si aggrava, e la comunitĂ internazionale rimane in attesa di segnali di de-escalation. Resta da capire se si aprirĂ una strada verso la pace o un ulteriore capitolo di violenza.

Donald Trump ha affermato che probabilmente si saprĂ entro 24 ore se Hamas avrĂ accettato quella che ha definito una "proposta definitiva" per un cessate il fuoco a Gaza. Dopo la strage di ieri con cento morti, anche oggi l’Idf ha colpito diverse zone dell’enclave palestinese uccidendo almeno 18 persone, secondo fonti locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

