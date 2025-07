Mattarella | Stati Uniti partner insostituibile per l’Italia

Mattarella sottolinea che gli Stati Uniti rappresentano un partner insostituibile per l’Italia, grazie a rapporti bilaterali solidi e a un dialogo politico intenso. Questi scambi, arricchiti dalla vivace comunità italo-americana, rafforzano un legame storico e multidimensionale, fondamentale per la crescita e la stabilità dei nostri paesi. È in questa stretta collaborazione che si costruiscono ponti di fiducia e opportunità condivise, dimostrando come l'amicizia transatlantica sia un pilastro imprescindibile del nostro presente e futuro.

“Gli Stati Uniti costituiscono un partner insostituibile per l’Italia. La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli. Proficui scambi a livello economico, culturale e sociale – che si avvantaggiano dell’apporto della dinamica comunità italo-americana – contribuiscono a uno storico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Mattarella: “Stati Uniti partner insostituibile per l’Italia”

In questa notizia si parla di: stati - uniti - partner - insostituibile

