Sembrava la bomba atomica Il video impressionante dall' impianto Gpl

Un’esplosione devastante scuote il cuore di Roma, lasciando la città sotto shock. Alla pompa di GPL in Via dei Gordiani, poco dopo le 8, un episodio inquietante ha trasformato una mattina ordinaria in un incubo. Testimoni descrivono scene da film apocalittico: una palla di fuoco e il tremore della terra, come una bomba atomica. La paura è palpabile, ma cosa è realmente accaduto? Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

Paura a Roma per l'esplosione avvenuta alla pompa di Gpl in Via dei Gordiani, al Prenestino, poco dopo le 8. I testimoni raccontano scene drammatiche all'AGI: "Ero in strada e stavo camminando, non potete capire, si è vista una palla di fuoco e poi la terra ha tremato. Sembrava una bomba atomica", riferisce un passante ancora sotto shock. Un operaio impegnato in un cantiere poco distante aggiunge: "Stavamo lavorando e abbiamo visto il fuoco in cielo, una paura incredibile". Un residente di un palazzo adiacente dichiara: "Ha tremato tutto il palazzo, sono sicuro che abbiamo sentito tre esplosioni".

