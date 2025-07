Traffico intenso nel primo weekend di luglio 2025

Prepariamoci a un weekend ricco di viaggi e emozioni! Dal 4 al 6 luglio 2025, le strade italiane si riempiranno di automobili, con il traffico già intenso da venerdì pomeriggio sulla rete ANAS. Un flusso in crescita che coinvolge grandi città e destinazioni di villeggiatura, tra mare, montagna e confini di Stato. Per vivere serenamente questa stagione, è fondamentale pianificare con attenzione ogni spostamento e rispettare le regole della strada.

Nel weekend del 4-6 luglio 2025, la rete ANAS registra traffico intenso con bollino rosso già da venerdì pomeriggio. ROMA – Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante aumento con spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Nel pomeriggio e nelle prime ore della serata di oggi è previsto bollino rosso così come nel pomeriggio e nella serata di domenica, quando si concentrerà parte dei rientri. Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione dei cantieri per completarli, ove possibile, prima dell’esodo estivo, che si intensificherà ancora di più dall’ultima settimana di luglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Traffico intenso nel primo weekend di luglio 2025

In questa notizia si parla di: luglio - traffico - intenso - primo

10 concerti allo Stadio Maradona di Napoli a giugno 2025: date, orari e piano traffico fino al 1 luglio - A giugno 2025, lo Stadio Maradona di Napoli ospiterà dieci concerti imperdibili, con artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Elodie e Vasco Rossi.

Il bollino è giallo, traffico intenso, per sabato e domenica prossimi. Il primo bollettino rosso, che segnala possibili criticità, è previsto per venerdì 4 e domenica 6 luglio Vai su Facebook

Traffico intenso sulle Autostrade nel primo weekend di luglio, è già bollino rosso; Previsioni traffico weekend 5 e 6 luglio: come viaggiare informati; Traffico in aumento verso le mete di vacanza: le previsioni del 5 e 6 luglio.

ANAS: traffico intenso nel primo weekend di luglio - Nel primo fine settimana di luglio lungo la rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo Fs Italiane) è atteso traffico in costante ... Si legge su vicenzareport.it

Previsioni traffico weekend 5 e 6 luglio: come viaggiare informati - Tutte le informazioni su come viaggiare informati e in sicurezza ... Lo riporta lautomobile.aci.it