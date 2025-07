Roma esplode un deposito di gas al Prenestino

Un boato assordante ha scosso Roma questa mattina, a causa di un grave incidente in un deposito di gas al Prenestino. La potente esplosione, avvenuta poco dopo le 8 in via dei Gordiani, ha generato una colonna di fumo visibile da molti quartieri, creando preoccupazione tra i cittadini. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sull'eventuale presenza di sostanze pericolose, mentre la città si mobilita per garantire sicurezza e supporto.

Un incidente a un deposito di gas in via dei Gordiani, in zona Prenestino, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri di Roma. Dalle prime informazioni dei vigili del fuoco l'incidente, avvenuto poco dopo le 8, √® stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si √® levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della citt√†. Ancora da verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas al Prenestino

