Vi presento i giudici Milly Carlucci annuncio ufficiale sul prossimo Ballando con le stelle

Con entusiasmo, Milly Carlucci rivela i primi dettagli sui giudici di Ballando con le Stelle 2024, la storica trasmissione che da vent'anni conquista il pubblico italiano. Dopo il successo di Sognando Ballando, l’attesa cresce per una nuova edizione ricca di sorprese e talento: scopriamo insieme chi siederà in giuria e quali novità ci attendono. La scena è pronta a brillare, e il futuro dello show si prospetta più scintillante che mai.

La stagione estiva ha appena chiuso il sipario su Sognando Ballando con le Stelle, ma la vera attesa – quella che ogni anno catalizza milioni di telespettatori su Rai Uno – è tutta per la trasmissione madre. Ballando con le Stelle, lo show ideato e condotto da Milly Carlucci, compie vent'anni, ma sembra non sentire il peso del tempo. In occasione della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, la conduttrice ha svelato alcuni dettagli che stanno già facendo discutere: nomi, trattative in corso, desideri mai sopiti e una regola che resta immutata.