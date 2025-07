Traffico Lazio del 04-07-2025 ore 09 | 30

Se affrontate il traffico del Lazio il 4 luglio 2025 alle 09:30, preparatevi a qualche inconveniente: nel Grande Raccordo Anulare una corsia è chiusa per lavori, mentre tra l’Ospedale Sant’Andrea e la Cassia si registra un rallentamento. Inoltre, da Ponte Melfa a Atina, la superstrada resta chiusa fino al 30 settembre. Restate sintonizzati con Luceverde Lazio per aggiornamenti costanti e consigli su percorsi alternativi.

Luceverde Lazio mi trovate in studio Maria Barbara Taormina sul grande raccordo anulare chiusa una corsia per lavori di manutenzione tra l'ospedale Sant'Andrea e la Cassia in direzione dell' Aurelia Eco del traffico tra la p e la Tuscolana lungo la carreggiata esterna in provincia di Frosinone resta chiuso fino al 30 settembre la superstrada Sora Atina Cassino tra Ponte Melfa II Atina e Atina superiore nelle due direzioni traffico deviato sulla provinciale 259 sulla A24 roma-l'aquila-teramo chiuso in entrata la rampa di Tivoli verso Teramo e in uscita in direzione di Roma dalle 21 di stasera alle 6 di parliamo ora delle trasporto ferroviario per lavori alla stazione di Roma Ostiense ancora per oggi nel corso della mattina alcuni convogli Leonardo Express e delle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto fl3 Roma cf5 Roma Civitavecchia saranno interessati da variazioni di orario limitazioni di percorso bene È tutto grazie per l'ascolto un servizio a cura della C in collaborazione con come capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-07-2025 ore 09:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio - atina - chiuso

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30 - Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

Lavori, chiude per tre mesi la Galleria Capo di China, sulla Sora - Cassino; Superstrada Cassino-Sora, la galleria sarà chiusa per quattro mesi. Stop alle auto da sabato, in Prefettura ve; Superstrada Cassino-Sora, al via i lavori sulla galleria di Atina.

Latina, via Saffi chiusa al traffico per salvare un cagnolino chiuso da giorni in un appartamento - Il Messaggero - Via Aurelio Saffi, nel centro di Latina, è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale per permettere ai vigili del fuoco di intervenire in un appartamento all'ultimo piano di un ... ilmessaggero.it scrive

Cadono calcinacci, chiuso tratto tangenziale e traffico in tilt - Cadono calcinacci, chiuso tratto tangenziale e traffico in tilt Da stasera partiranno i lavori in vista del Giubileo ROMA , 23 luglio 2024, 13:54 ... Segnala ansa.it